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天目 金彩 山水 数茶碗 10客 柴野 貴山 茶道具 d99
商品番号 E38764021790
商品名

天目 金彩 山水 数茶碗 10客 柴野 貴山 茶道具 d99
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 8,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柴野貴山の天目型金彩山水数茶碗10客です。すっとした立ち上がりの天目型で金彩色絵の山水がよいですね。（内一客）径約12.2cm　高約6.8cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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