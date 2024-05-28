天目 金彩 山水 数茶碗 10客 柴野 貴山 茶道具 d99

柴野貴山の天目型金彩山水数茶碗10客です。すっとした立ち上がりの天目型で金彩色絵の山水がよいですね。（内一客）径約12.2cm 高約6.8cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



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