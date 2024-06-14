ポケットモンスター　DSソフト作品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。●DS・ポケモン ハートゴールド・ポケモン ソウルシルバー・ポケモン プラチナ・ポケモン ホワイト2・ポケモン ホワイト・ポケモン ブラック2・ポケモン ブラック・ポケモン パール・ポケモン ダイヤモンド●内容物・DSソフト動作確認済 カセットの端子清掃済み簡易クリーニング済バラ売り不可素人のお手入れ方法になりますので、神経質の方はご購入をお控えください。また、DSのソフト自体に多少の傷がございます。ご購入後の、返品及びクレームは対応致しませんので、ご理解お願い致します。発送の際はキズが付かないようにプチプチで包んで発送致します。匿名配送のメルカリ便にて発送致します。
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