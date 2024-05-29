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外務員試験　テキストと模試セット
商品番号 X22006619312
商品名

外務員試験　テキストと模試セット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

2023.07購入帯のビニールもとっていない新品です。ただ一度は購入してますので店頭に並ぶ新品をご希望でしたらご遠慮ください。テキストも模試も開いてもいないので、切り抜きや書き込みはございません。2022-2023のセットです8年連続、試験対策書売上ナンバーワン！編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。セット販売のみ
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