ポマリコ マウスピース ソプラノサックス用

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商品詳細
イタリアのマウスピースメーカー、Pomarico(ポマリコ)のクリスタル製マウスピース、開きは3番です。ラバーでもメタルでも再現できない、かなり柔らかいオブラートに包んだような音色になります。YouTubeで調べると実際に使われている演奏などを聴くことができます。自分はレジェールの3を合わせて使っていました。マウスピースの径がソプラノとアルトの間くらいなので、伸びたソプラノのリガチャーや、バンブー・シルバースタインなどの調節が効くリガチャーを使ってください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者
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