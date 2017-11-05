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ニンテンドー 3DS LLソフト3本セット
商品番号 C63826095603
商品名

ニンテンドー 3DS LLソフト3本セット
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLレッドの中古美品になります。本体にはカバーと画面にはフィルムを貼って使用していた為、状態は良いですが、天板に少し傷があります。（3枚目の写真）初期化時には問題なく動作していました。箱、説明書はありません。ソフトはマリオカート、スーパーマリオ2、とびだせどうぶつの森（ケース無し）になります。SDはー4Gで初期化済みです。#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/stepchild900852.html
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