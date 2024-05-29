ニンテンドー2DS ラベンダー　本体　充電器　外箱付き　任天堂　レトロゲーム

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商品詳細
●動作確認済み●クリーニング済み●24時間以内発送充電器、SDカード付きです。※内箱は欠品しています。また、タッチペンは純正のものではありません。外装、液晶ともに使用に伴う多少のスレや傷がありますが、全体的にきれいかと思います。ポケモンのソフトで動作確認済みです。ソフトの読み込みやボタン操作も異常ありませんでした。あくまで中古品ですのでご理解のうえご購入ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSニンテンドー2DSラベンダーFTR-S-UAAAブランド：任天堂ニンテンドー2DS色：パープル系パッケージ種類：通常版
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