ニンテンドー3DS ライトブルー

「ニンテンドー3DSライトブルー」任天堂箱がなく単品になります。多少小傷等がございます。ご了承ください。充電器、置き型充電器も付いております。タッチペンの方が昔紛失してしまい、別で買ったんで多少抜けやすくなっております。なにか質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



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ニュースリリース : 2013年2月27日



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