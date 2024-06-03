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商品詳細
「ニンテンドー3DSライトブルー」任天堂箱がなく単品になります。多少小傷等がございます。ご了承ください。充電器、置き型充電器も付いております。タッチペンの方が昔紛失してしまい、別で買ったんで多少抜けやすくなっております。なにか質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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http://narcologia.ru/goods/message184927.html
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ニンテンドー3DS ライトブルー
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ニュースリリース : 2013年2月27日
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