SONY PlayStation4 CUH-1200A\u0026別売充電台

ご覧頂きありがとうございます。こちらはSONYPlayStation4CUH-1200Aタイプになります。不要になったので出品しました。最近まで使っていたので動作は確認済みです。初期化もしております。少しキズがついてます。写真参考まで。写真7中古品になるのでご理解ある方のみご購入下さいませ。PS4本体電源ケーブルHDMIケーブル純正コントローラーデュアルショック×2台！コントローラー充電用マイクロUSBケーブル別でコントローラー用充電器台(純正)コントローラーは二つともスティックが傷がついてます。なのでおまけでつけます！！※不要でしたらコメントくださいませ。別売りのコントローラー用の純正充電台もつけます。※写真6こちらも1箇所接触が悪くなってますが、2スポットとも充電可能です！！※不要でしたらコメントくださいませ。すぐに使用できる状態なので、この機会に是非！



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