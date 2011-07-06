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西又葵『BLUE ANGEL 2』
商品番号 C30306702336
商品名

西又葵『BLUE ANGEL 2』
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

版画西又葵先生の『BLUEANGEL2』です。2005年に購入しました。定価500000円＋税限定120枚の内の1枚です。保証書有紐や布、箱にダメージ有りとして「やや傷や汚れあり」にしていますが、本体は新品同様です。飾る場所がなかった為、購入時に中身を確認してそのまま閉まっていました。発送時は再度テープ等で封をして発送致します。※返信が遅れる場合があります事ご了承下さい。
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