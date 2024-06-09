マイルスデイビス　プラグドニッケル1965

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MILESDAIVIS COMPLETELIVEAT PUUGGEDNICKEL1965 シカゴ、プラグニッケルにて収録されたライヴアルバムのコンプリートボックス日本国内盤です。（日本盤７枚組） (真のコンプリート物はアメリカ発売の8枚組らしいです。）シリアルナンバー刻印物。＊マイルス・デイヴィスコンプリート・ライヴ・アットプラグド・ニッケルです。 約30年前に購入.その当時オーディオにハマっていた時、一度プレイヤーにかけてその後、本棚に飾ってました。今回、出品にあたり除菌シートで軽く拭きあげました。外装のボックスは経年劣化でそれなりに傷んでいます。特に底側はスレ、ハゲ等があります。(画像確認願います) 紙製の特性ゆえに残念ですが… 内容物のＣＤは６枚、傷も無く美品と思います。７枚目は未開封です。ライナーノーツは端の方に黄ばみがあります。どうか興味のある方、マイルスの渾身のブレイを当時のＣＤの音で堪能して頂きたく思います。 [Disc1]01イフ・アイ・ワー・ア・ベル02ステラ・バイ・スターライト03ウォーキン04アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー～テーマ[Disc2］01マイ・ファニー・ヴァレンタイン02フォア03ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ04アジテイション05ラウンド・ミッドナイト06マイルストーンズ～テーマ[Disc3］01オール・オブ・ユー02オレオ03アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー04ノー・ブルース05アイ・ソウト・アバウト・ユー～テーマ[Disc4］01イフ・アイ・ワー・ア・ベル02ステラ・バイ・スターライト03ウォーキン04アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー～テーマ[Disc5］01オール・オブ・ユー02アジテイション03マイ・ファニー・ヴァレンタイン04オン・グリーン・ドルフィン・ストリート05ソー・ホワット[Disc6］01ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ02マイルストーンズ03枯葉04アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー05ノー・ブルース～テーマ[Disc7］01ステラ・バイ・スターライト02オール・ブルース03イエスタデイズ04テーマ