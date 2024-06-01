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洋書◆ジェット戦闘機写真集 1948-1978 本 飛行機 軍用機
商品番号 E70640760808
商品名

洋書◆ジェット戦闘機写真集 1948-1978 本 飛行機 軍用機
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■発行年2001年■言語英語■ページ数／厚さ112ページ／厚さ約0.8cm■装丁／サイズペーパーバック／（約：縦27.0cm×横23.2cm)■状態について中古本となります。若干の表紙の擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/flight273028.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless792559.html
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