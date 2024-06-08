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BTS　テテ　額縁　A4　新品未使用
商品番号 Y90632749031
商品名

BTS　テテ　額縁　A4　新品未使用
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスタニムの額縁です。アクリルではありません。キラキラとした加工がされています。新品未使用ですが韓国製品ですので、完璧主義の方は購入を控えて下さい。色気がすごいテテが好きな方、テテぺンさんにオススメです。防水をしてネコポスにて発送予定です。BTSテテVキム　テヒョンマスタニム額縁A4サイズ新品未使用
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