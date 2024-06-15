PS4(本体) 500GB CHU-2200A BO2

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付属品PS4本体（500GB）純正コントローラー×1電源ケーブル×1HDMIケーブル×1コントローラー用充電ケーブル×1外箱あり説明書ありモンスターハンターアイスボーンゲーム起動確認済です。コントローラーは動作確認済みですが、右スティックの押し込みが反応しにくいため、おまけ程度と考えてください。コントローラーは表面上可能な限り掃除しています。初期化完了済。可能な限り綺麗な状態にしてますが、中古品なので神経質な方はお控え下さい。また、質問がありましたらご購入前に遠慮なくお伝えください。