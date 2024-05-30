ビッグアイランド BIG ISLAND EUL-ACA-N/EB

数あるページよりお越しいただきありがとうございます信用第一で取り組んでおります宜しくお願いいたします試し弾きを2回していますキズ等、見当たりませんが中古品となります新品同様の1本になりますが...大変お買い得な商品だと思います純正ケース付きハワイのウミガメ「ホヌ」をイメージした独特な形状のヘッドデザインを持つBIGISLANDウクレレのエレクトリックウクレレシリーズ。スケールはコンサートウクレレサイズです。ピックアップにFishman社製のピエゾピックアップを採用。コントロール部のノブはボディ材と同じ木製キャップで統一感を持たせました。エレクトリックウクレレとなります。エレクトリックロングネックBIGISLANDEULElectricUkuleleLongneckSeriesHONUElectricUkuleleロングネックボディトップ\u0026ヘッド/アカシア材ボディ:セミホローボディトップ:アカシア材バック\u0026サイド:マホガニー材ヘッド:ホヌオリジナル、アバロン貝インレイ、アカシア材ネック:マホガニー材指板/ポジションマーク:400Rエボニー材/アバロン貝（ドット）ブリッジ:エボニー材ナット\u0026サドル:牛骨チューナー:オープンギアタイプ糸巻コントロール:1ボリューム、メタルノブピックアップ:Fishman製ピエゾピックアップ弦:Aquila製ナイルガットスケール:430mmフィニッシュ:光沢仕上げ重量:1.05kgケース:オリジナルケース定価：57,200円（税込）



EUL-ACA-N/EB : BIG ISLAND ウクレレ | HOSCO



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