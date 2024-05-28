【暮しの手帖】1983年〜1986年　15冊まとめ売り

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▪️「暮しの手帖」 第2世紀 1983年〜1986年発売 ※抜けているナンバーあります。画像でご確認下さい。古い本になります。経年により黄ばみ・若干の汚れ・角のスレ等あります。※ナンバー98表紙に剥がれあり(写真⭕️部分)本の中は破れや記入等はなく比較的きれいな方だと思いますが、発売から長年経過した自宅保管品になります。ご理解のうえ、画像を参考にご検討よろしくお願い致します。