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【暮しの手帖】1983年〜1986年　15冊まとめ売り
商品番号 G67499010045
商品名

【暮しの手帖】1983年〜1986年　15冊まとめ売り
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️「暮しの手帖」　第2世紀　1983年〜1986年発売　※抜けているナンバーあります。画像でご確認下さい。古い本になります。経年により黄ばみ・若干の汚れ・角のスレ等あります。※ナンバー98表紙に剥がれあり(写真⭕️部分)本の中は破れや記入等はなく比較的きれいな方だと思いますが、発売から長年経過した自宅保管品になります。ご理解のうえ、画像を参考にご検討よろしくお願い致します。
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