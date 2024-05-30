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デジタルモンスター　新作　KENJI WATANABE 渡辺けんじさんのデザイン
商品番号 F90405423397
商品名

デジタルモンスター　新作　KENJI WATANABE 渡辺けんじさんのデザイン
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 9,718 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日発送できます。新品未開封。デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしデザインが盛り込まれたデジタルモンスター2種です。●「Ver.メタルグレイモン」●「Ver.ヌメモン」本体には、UVプリンタによる印刷技術を採用し、全面に渡辺けんじ氏の描き下ろしデザインを印刷することで迫力のある外観を実現。今までにないメモリアルでアートな一品になりました。また、液晶画面には「DIGIMONCOM」のロゴもデザインされています。新品未開封品　セット
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