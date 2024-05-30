時刻表1994年7月 7月1日JR九州ダイヤ改正　国鉄　鉄道ジャーナル　ファン

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鉄道ジャーナル50年 （1973年8月号） | 400キロポスト



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Rail Magazine (レイル・マガジン) 2016年7月号 Vol.394



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◆日本旅行の社名入り時刻表◆多少の変色はございますが、折り目も無く保存状態は良好だと思います。使用感はありません。希少な旅行会社専用の時刻表で表紙と内容が一部違います。本文の時刻表は市販の物と同じです。古い時刻表ですので経年劣化はあることをご理解の上、お取引下さい。値引きには、対応致しかねますのでご了承下さい。断捨離が目的です。取引が無ければ順次廃棄しております。#鉄道ジャーナル#鉄道ファン#鉄道ピクトリアル#JR#国鉄#特急#時刻表#列車#旅#駅#鉄道ダイヤ#私鉄#電車#機関車#客車