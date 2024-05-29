天地創造　ガイア幻想紀　ソウルブレイダー　ソウル3部作　新品電池交換　メンテ済み

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端子清掃済みですのでほぼ一発起動します。ソフトは分解清掃済みです。端子には研磨剤と接点復活剤を使用しております。新品電池交換後の簡単な動作確認、再セーブ確認済みです。宜しくお願い致します。※数時間単位のプレイ保証は致しかねます。古い商品のためご理解の程宜しくお願い致します。※純正本体以外のご使用の場合、一切の責任は負いません。※複数ご購入で同梱可能な場合は1出品物150円お値引き致します。※サイズ相応のお値引き致します。※実物と画像が光の加減で差異がある場合もございます。見た目を気にされる方はご購入前に必ずご確認下さいませ。