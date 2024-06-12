RG35XX 美品 ※特別価格最終値下げ

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商品詳細
海外人気ゲーム機RG35XXになります。本体、箱、説明書、オリジナルケース画像の物全てです。SD64Gです。ポケモンシリーズ＋海外オリジナルポケモンゲームも遊べます♪本体内蔵ゲーム数5900以上遊べます。同じRG35XXでもこの1台は正直最高です。レトロゲーム好きな方や、RG35XXに興味のある方お待ちしてます。動作確認問題無いです。USBケーブルは付きません。よろしくお願いいたします。ポケモン好きな方大切にして下さる方にお譲りいたします♪値下げ交渉受け付けます⭕️もし買い手が居ない場合は友人に譲ります。
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