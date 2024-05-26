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タロットカード占い本
商品番号 U16198921301
商品名

タロットカード占い本
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,199 円
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商品詳細

タロットカード占い本のおすすめを５冊セットでお譲りします。私は現役の占い師なので、かなり厳選した本ばかり。これをマスターすれば、タロットカードリーディングで開業して占うことができるレベルになります。1.完全判タロット事典アンソニー・ルイス著鏡リュウジ監訳（鏡リュウジ氏の貴重なサイン本です！）定価3600円税別2.実践タロットリーディング鏡リュウジ著定価1800円税別3.ケルト十字法大辞典鏡リュウジ氏著定価2200円税別4.覚えないタロット彌彌告著定価1350円税別5.恋愛タロット入門mimineko著定価1700円税別合計10650円税別＝11715円1.のみ中古で購入したサイン本2.-5.は、全て書店で新品で購入タロットリーディングで占い師鑑定師を目指すのに最適なセレクトです！#鏡リュウジ#タロット#占い
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