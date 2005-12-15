⭐PS2ソフト カルタグラ ～魂ノ苦悩～

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認の上、お取引いただきますようお願いいたします。ご購入後は、迅速な対応をお約束いたします。商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいますようお願いいたします。【商品説明】『カルタグラ～魂ノ苦悩～』メーカー:キッド発売日:2005/12/15型番:SLPM-66231定価：7,480円◯ケース状態目立つ傷や汚れは無く、割れは見られません。主観ながらツヤもあって比較的キレイな状態です。◯ソフト状態少し起動動作確認していますが、お手持ちの環境では相性もあると思われますので起動動作は保証できません。◯付属品状態やや使用感は感じられるものの、主観ながら目立つ傷や汚れのないキレイな状態です。他にも出品中⇒【#はっちゲームソフト#はっちPS2ソフト】写真の内容が全てとなりますので、写真をよくご確認の上、ご検討下さいませ。万一当方の記載内容に不備や見落とし等があり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、返品対応などご相談ください。MRK23101020