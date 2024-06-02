RED SPIDER レッドスパイダー 廃盤 Dubカセットテープ ラジカセ付

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《商品説明》大阪レゲエサウンドREDSPIDER廃盤の希少価値の高いカセットテープNo1No3No4No6の４本セットNo2は探したのですが見つからずNo5はCDでリリースされているのでカセットは購入していません。今はカセットを聴かない環境になっているので聴く機材がない人が多いですがUSBに録音できるラジカセもセット。USBに録音できるのでPCに取りこめばスマホや車で聴くことも可能。コレクターやDub好きならオススメの商品です。質問や値下げ交渉はコメントいただければ詳しくお答え致します。レッドスパイダーredspider#ShopチルTop3