古書　谷崎潤一郎　鍵　棟方志功　送料込

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商品詳細
中央公論社昭和32年第8版破れや書き込みは無いと思います。古書のためそれなりの痛みは有りますが状態は良い方だと思います。小説も大変面白いですが、棟方志功の装丁、挿絵は大変見応えがあります。
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