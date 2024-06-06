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京の絵本　全10巻　平安建都1200年　記念出版
商品番号 Y83234924840
商品名

京の絵本　全10巻　平安建都1200年　記念出版
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　商品は，　　　京の絵本　全10巻　平安建都1200年記念出版　　　　　「一寸法師」　　　　　「祇王・仏」　　　　　「牛若丸」　　　　　「安寿と厨子王」　　　　　「酒呑童子」　　　　　「ものくさ太郎」　　　　　「桐壺」（源氏物語より）　　　　　「竹取物語」　　　　　「一休」　　　　　「羅生門」です。箱と帯はありません。使用感の少ないきれいな状態のお品ですが，よく見ると表紙に小さく薄い汚れやカバーに小さな破れが見られるため「傷や汚れあり」としています。商品の状態に神経質な方のご購入はご遠慮ください。　カバーをアルコール消毒して，らくらくメルカリ便で発送します。　即購入OKです。気持ち良くお取引きができればと思います。よろしくご検討ください。
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