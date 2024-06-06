京の絵本　全10巻　平安建都1200年　記念出版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。 商品は， 京の絵本 全10巻 平安建都1200年記念出版 「一寸法師」 「祇王・仏」 「牛若丸」 「安寿と厨子王」 「酒呑童子」 「ものくさ太郎」 「桐壺」（源氏物語より） 「竹取物語」 「一休」 「羅生門」です。箱と帯はありません。使用感の少ないきれいな状態のお品ですが，よく見ると表紙に小さく薄い汚れやカバーに小さな破れが見られるため「傷や汚れあり」としています。商品の状態に神経質な方のご購入はご遠慮ください。 カバーをアルコール消毒して，らくらくメルカリ便で発送します。 即購入OKです。気持ち良くお取引きができればと思います。よろしくご検討ください。
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各ページに英訳文を付記した「美術絵本」
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各ページに英訳文を付記した「美術絵本」
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