SONY PSP-3000 ブルー 本体+その他付属品 すぐに遊べます

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約半年前にハードオフで購入しました。数回使用したのみです。ソフトがあれば、すぐに遊べる状態でのセット品になります。動作は問題ありません。各ボタンもへたり等はなく、押し心地にも違和感はありません。液晶画面は細かい傷があります。■付属品・PSP-3000本体(初期化済)・互換品バッテリー(同じタイミングでハードオフで新品で購入した物)・SONY純正メモリースティック(フォーマット済)・充電ケーブル※あくまでも中古品になりますので、返品・クレームは受け付けておりません。ご了承ください。