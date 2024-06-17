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商品詳細
PS2薄型プレイステーション2チャコールブラック本体セット型番:SCPH-70000値下げ不可。複数のPS1.PS2ソフトにて正常動作確認済み。【PS】動作OK【PS2】DVDソフト→動作OKCDソフト→動作OK外箱のフタ折目の部分に汚れがあります。本体はキズがほぼなく、比較的良好な状態。表面の保護フィルム、側面の封印シールが貼られたままです。分解歴はありません。コントローラーも良好な状態です。各ボタンの効きは正常。動作に問題はありませんでした。【付属品】・外箱・取扱説明書・サービスのしおり・アンケートハガキ・注意書き用紙（3枚）・PS2SCPH-70000本体・電源アダプター・電源コード・ステレオAVケーブル・PS2用純正メモリーカードプレステ2scph-70000ブラックチャコールブラックプレイステーションプレイステーション2ソニーSONY
http://narcologia.ru/goods/manufacture846641.html
http://narcologia.ru/goods/navigate714530.html
http://narcologia.ru/goods/traverse450426.html
【正常動作品】PS2 SCPH-70000 チャコールブラック 完品
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