数年前にゲームセンターでGETしたyasuのテーブルです。ゲームセンターで陳列の際から裸のままで他のミニテーブルの脚の跡らしき傷あり。(写真3、4枚目で確認お願いします。)獲得後はカバーをかけて飾っており脚を開いた事は1度もありません。枠に1㎜程の隙間がありますが獲得当初からなのか経年劣化なのかは不明です。(写真5枚目で確認お願いします。)サイズは40.5㎝×28.5㎝脚を開いた事がないので正確な高さは分かりませんが脚の長さはだいたい28㎝アミューズメント景品のため作りの甘い箇所あり。NCNRでお願いします。他に出品しているテーブルの中では1番状態がいいと思います。発送はプチプチに包んでビニール袋等の簡易包装。箱はありません。



Acid Black Cherry yasu ミニテーブル-



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