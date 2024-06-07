【美品】沖縄三線　人口皮　ソフトケース付♪爪　替え弦つき♪初心者の方向け

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たくさんの商品の中からご覧いただきありがとうございます。✅商品名沖縄三線✅商品の説明こちら大変人気な商品です。即購入オッケーです。人口皮 ナイロン風すぐに始められる付属品は揃ってると思います。✅外観の状況についてとても綺麗な状態です。ホームクリーニング実施済みです。詳細につきましては、画像にてご確認お願い致します。✅付属品について本体ソフトケース爪替え弦（写真に写っているものがすべてになります。）✅保管状況について大切に暗所で保管しておりました。喫煙者おりません。ペットも飼っておりません。✅その他丁寧な梱包で迅速、送料無料！可能な限り24時間以内の発送！その他もお値打ち価格で販売しておりますので、ぜひご覧になってください。→#ユーティのお店沖縄、離島の方はご購入前にコメントください。大型商品については送料の一部負担をお願いいたします。中古品のため、神経質な方、完璧な物をお探しの方にはおすすめしていません。