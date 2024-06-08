ポケモンカードサポートカイSAR

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商品詳細
種別···シングルカードレアリティ···SARカイサポートSARカケ、キズがあります(写真を見て下さい)通常より安く出品いたします。観賞用でもあくまでプレイ用でお考え下さい(内容確認) 神経質な方はご遠慮下さい！多少の値引き⭕️即購入⭕️#ポケモン#ポケカ#Vstarユニバース#カイ#SAR#トレーディングカード#キラ#サポート
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