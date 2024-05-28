★9/24まで　ドラゴンクエスト　ソフビモンスター　2体セット

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ドラゴンクエスト ソフビモンスター 2体セットです。セット内容◯グレイトドラゴン◯ブラックドラゴンです。未使用品にて美品かと思いますが、当方の出品物は開封品はもちろん未開封の物もあくまでも中古品です。あまり神経質な方は購入を控えてください。写真の追加などいたします。他にもソフビモンスターの他メタリックモンスターなども出品しています。セット割引いたします。お気軽にお声掛けください^_^ゆうパケットにて発送いたします。人気ゲームタイトル···ドラゴンクエスト