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【現環境最強！】 リザードンアルセウスデッキ！ 構築済みデッキ！ ポケカデッキ！
商品番号 P70013922454
商品名

【現環境最強！】 リザードンアルセウスデッキ！ 構築済みデッキ！ ポケカデッキ！
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)〇【大会優勝デッキ！】大特価！リザードンデッキ〇現環境最強！〇新環境対応！〇最安値！#座右の銘ポケカでお買い得なデッキ販売中Dレギュなし構築です。SOLDとなっても同内容のデッキをお作りできることもございます。出品してる商品にコメントください。※このデッキはEレギュレーション以上で構成されたデッキなので、大会でそのまま利用可能です！これからポケカ始める方にもオススメです！デッキレシピは画像2枚目になります。ミラー加工や絵柄違いなどある場合がございます。そちらはご容赦ください。目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。発送は、スリーブ、水濡れ防止、折れ防止、クッション材を使用し発送します。即購入⭕️バラ売り❌検索用伝説の鼓動、仰天のボルテッカーシャイニースターV、スターバース、ブイクライマックス、スタートデッキ100、アルセウス、、ポケモンカード、ルチア、ピカチュウ、パオジアン、エンテイV、ライコウV、スイクンV、リザードン、フュージョンアーツ、カクレオンスタートデッキ100、バトルリージョン、ゾロアーク、ガラル、タイムゲイザー、白熱のアルカナ、セレナ、ふりそで、vガードエネルギー、ルギアv、セレナ、スズナ、ダブルターボエネルギー、森の封印石、ウッウロボ、パルキア、ゲノセクト、ギラティナ、アルセウス、バトルvip、トレッキングシューズ、スカーレット、バイオレットスマホロトム、ツツジ、マリィ、カトレア、リーリエ、かがやくゲッコウガ、クレイバースト、スノーハザード、ポケモンカード151、ヒスイゾロアーク、AR、SAR、UR、vstarユニバース、リーフィアv、リーリエ、アセロラ、スカーレットex、バイオレットex、コライドン、ミライドン、ナンジャモ、ジムセット#ポケカ#ポケモンカード引退品#ポケカデッキ#スカーレットex#バイオレットex#サーナイトex#ミライドンex#環境最強#151#ポケモンカードゲーム#ポケモンカードデッキ#ナンジャモ#ギラティナV#リーリエ#スノーハザード#ポケモンカード151#クレイバースト
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