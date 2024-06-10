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ブイスターユニバース ギラティナ美品
商品番号 F20143172830
商品名

ブイスターユニバース ギラティナ美品
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR新品未使用でプレイでも使用したことがありません。高価なものなのでクレーム、返品は受け付けません。状態は写真の通りです。何かあれば質問来てください。即時発行できます。
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