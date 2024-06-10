ブイスターユニバース ギラティナ美品

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR新品未使用でプレイでも使用したことがありません。高価なものなのでクレーム、返品は受け付けません。状態は写真の通りです。何かあれば質問来てください。即時発行できます。
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