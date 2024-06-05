未使用、ディズニーツイステッドワンダーランド

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商品詳細
MalleusDraconiaぬいぐるみ先ほど画像を撮る為に開封しました箱の大きさ高さ 役18センチ底辺 約13センチ幅 約7センチ商品は画像にある箱の中にあるぬいぐるみと中にある羽です定規と100円玉は大きさの目安で商品ではありません箱には汚れがありますが中身は新品です厚さがありますので、宅配便扱いでの送付になりますが出品者が負担します
http://narcologia.ru/goods/influenza606293.html
http://narcologia.ru/goods/moisture563169.html
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