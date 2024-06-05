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未使用、ディズニーツイステッドワンダーランド
商品番号 Y74540981115
商品名

未使用、ディズニーツイステッドワンダーランド
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MalleusDraconiaぬいぐるみ先ほど画像を撮る為に開封しました箱の大きさ高さ　役18センチ底辺　約13センチ幅　　約7センチ商品は画像にある箱の中にあるぬいぐるみと中にある羽です定規と100円玉は大きさの目安で商品ではありません箱には汚れがありますが中身は新品です厚さがありますので、宅配便扱いでの送付になりますが出品者が負担します
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