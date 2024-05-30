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長渕剛　サイン　限定書体　レア
商品番号 U80713252586
商品名

長渕剛　サイン　限定書体　レア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長渕剛のサインです。祖父母の家に眠っていました。汚れは写真にてご確認ください。写真に写らない汚れがある可能性があります。ご了承ください。四角に多少の折れがあります。オマケとして、オルゴールのパンフレットをおつけします。表紙にやや傷がありますが中は綺麗です。不要な方はお申し付けください。コメントなしの即購入可能です。ビニールなどに包んで水濡れ対策をし発送します。仕事の都合で発送が少し遅れる場合もありますのでご了承ください。
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