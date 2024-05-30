長渕剛　サイン　限定書体　レア

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長渕剛のサインです。祖父母の家に眠っていました。汚れは写真にてご確認ください。写真に写らない汚れがある可能性があります。ご了承ください。四角に多少の折れがあります。オマケとして、オルゴールのパンフレットをおつけします。表紙にやや傷がありますが中は綺麗です。不要な方はお申し付けください。コメントなしの即購入可能です。ビニールなどに包んで水濡れ対策をし発送します。仕事の都合で発送が少し遅れる場合もありますのでご了承ください。