エピフォン　Epiphone P-90 ピックアップ　セット売り　ドッグイヤー

・エピフォンのカジノクーペから取り外した物となります、サイズは通常のカジノ等に取り付けられるサイズとなります・ピックアップ本体とネジの販売です・若干の使用感はございますが破損など致命的な大きな痛みはありません・即購入OKです・状態については、なるべく細かく記載しておりますが、初期不良等の見落としがある場合がございますので、予めご了承下さい。・多少の傷み等に過敏に反応されてしまう方は購入をご遠慮頂きますようお願い致します・複数のお品物を購入希望の場合は事前にお伝えください・そのほかご質問があればコメントをよろしくお願いします



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