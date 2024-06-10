スポーン（マクファーレントイズ）各4種セット

御覧いただき有難う御座います。商品はマクファーレントイズ製の各フィギュア4セットとなります。未開封です。※バラ売りは考えておりませんので、ご了承下さい。古い物なのでブリスターに傷み（写真10参照）や細かいスレなどがありますが本体部分は極めて良好な状態です。【商品詳細】◉リディーマー◉シースポーン◉ゾンビスポーン◉サイバーバイオレーター個人保管品の為あくまで中古品としてのご理解お願いします。神経質な方で美品にこだわる方はご遠慮下さい。#スポーン#マンガスポーン#SPAWN#McFarlaneToys#マクファーレントイズ#ZOMBIE#SHE-SPAWN#CYBER#VIOLATOR#REDEEMER#SPAWNCOM#絶版



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