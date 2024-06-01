スピッツベルゲン 1992→ ビッグロングスリーブTシャツ ブラック Sサイズ

希望価格をいただいていたのでその価格にしてあります。購入は早い者勝ちとなります。しばらくしてもご購入いただけない場合はお値段元に戻します。スピッツのFC会員限定商品。ブラックSサイズ試着のみの新品未使用品です。袋のシワは購入当初からありました。小さく折りたたんでネコポスでの発送になります。以上ご了承ください。着丈71cm身幅62cm肩幅62cm袖丈55cm#スピッツ#SPITZ#Spitz#spitz#bergen#スピッツベルゲン#1992→#ロンＴ#ビッグロングスリーブTシャツ



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