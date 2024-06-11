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- 掛軸 竹林画 兜図 前大徳 佐藤朴堂添書 書付共箱 V 5708A
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商品詳細
形式...掛け軸・掛軸大きさ (全長)高さ約117.5cm 幅約57.5cm（画寸）幅約35cm×55.3cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/diamond976158.html
http://narcologia.ru/goods/injure830967.html
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掛軸 竹林画 兜図 前大徳 佐藤朴堂添書 書付共箱 V 5708A-
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