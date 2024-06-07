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B♭クラリネット用　グランドコンサートシリーズ
商品番号 V30321985072
商品名

B♭クラリネット用　グランドコンサートシリーズ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グランドコンサートシリーズより、シックブランクの3および3半のアンファイルドカット、エヴォリューションの3半のアンファイルドカットです。以前も出品しておりましたが、諸般の事情により取り下げていました。このたび使用する予定が完全になくなったので再度出品いたします。ご検討いただけたら幸いです。
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