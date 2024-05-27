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- ぐい吞み（酒杯・お猪口）作家物 山下譲治作 備前焼 日本工芸会正会員
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商品詳細
★共箱、共布、栞、ネームプレートをお付けします。★本品は未使用ですが、家保存の為細かいことが気になる方の購入はお控えください。種類...備前焼《略歴》昭和22年 東京都生まれ昭和42年 カナダに居住しバンクーバーアートスクールにおいて現代美術を学ぶ昭和46年 伊勢崎淳に師事する昭和47年 第19回日本伝統工芸展入選昭和48年 第2回日本陶芸展、前衛部門一般部門入選昭和49年 現代日本新人作家展出品昭和50年 日本現代工芸展入選、汎瀬戸内現代美術展出品昭和54年 大鉢が外務省買い上げとなる昭和58年 第7回日本陶芸展入選、備前名陶展出品昭和59年 第1回田部美術館大賞「茶の湯の造形」展 奨励賞受賞平成1年 第10回日本伝統工芸展入選、第1回陶芸ビエンナーレ入選 第36回日本伝統工芸展入選、伝統工芸中国支部展県知事賞受賞 平成2年 第7回田部美術館大賞「茶の湯の造形」展優秀賞受賞 第37回日本伝統工芸展入選、朝日陶芸展’90入選 ’90明日への茶道美術展 銅賞受賞 ニュージーランド・フレッチャー・チャレンジ国際陶芸展入選平成3年 第38回日本伝統工芸展入選、第2回陶芸ビエンナーレ入選 第11回日本陶芸展入選、 第20回記念長三賞陶芸展入選、 ’91焼き締め陶公募展入選、朝日現代クラフト展招待出品平成4年 山陽・山陰路の現代陶芸展Ⅱ出品 ’92淡交ビエンナーレ、鵬雲斎千宗室家元賞 「奨励賞」 第39回日本伝統工芸展入選、東急本店で個展平成5年 第21回長三賞陶芸展入選平成7年 第13回日本陶芸展入選、「山陽・山陰路の現代陶芸展Ⅲ」招待平成9年 第14回日本陶芸展入選、第14回田部美術館大賞 「茶の湯の造形」展 奨励賞受賞、 「備前千年の伝統美展」フランス国立陶磁器美術館 招待出品 水指がお買い上げとなり常設展示される平成10年 第15回田部美術館大賞 「茶の湯の造形」展 奨励賞受賞平成12年「山陽・山陰路の現代陶芸展Ⅳ」招待出品、第47回日本伝統工芸展入選平成13年 ＮＨＫ－「やきもの探訪」放映平成17年 第18回日本陶芸展入選平成18年 第53回日本伝統工芸展入選
http://narcologia.ru/goods/evaporation711324.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect594070.html
http://narcologia.ru/goods/moisture63069.html
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