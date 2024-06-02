beyerdynamic TG V70 ベイヤーダイナミック　ダイナミックマイク

beyerdynamic(ベイヤーダイナミック)TG-V70Dボーカル用ダイナミックマイク(スイッチなし)新品未使用(アウトレット)の状態の物を買ってから一度も使っていません。マイクケースのファスナーは購入時から壊れていました。マイク本体は新品同様です。防湿庫で保管していました。非喫煙者です。ーサウンドハウスよりー■ハイパーカーディオイド■周波数特性：25Hz-18kHz■出力インピーダンス：280Ω■感度：3.2mV/Pa=-50dBV+/-2.5dB■出力コネクター：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：ヘッド部54mm、シャフト部23/35mm、長さ185mm・345g種類···マイク



TG-V70D ボーカル用ダイナミックマイク



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