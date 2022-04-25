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新品 Backstreet Boys DNA WORLD TOUR サイドバッグ
商品番号 K65635253490
商品名

新品 Backstreet Boys DNA WORLD TOUR サイドバッグ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 7,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げは不可ですm(__)mご覧いただき、ありがとうございます。プロフ必読後、コメントなし即購入OKです◡̈♡.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:※お取引きについての詳細や注意事項はプロフィールに記しておりますので、御一読頂けましたら幸いです♡※早い者勝ちになります⑅◡̈お値下げのコメントを頂いても削除させて頂きます!!.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:●2019年日本で開催されたバックストリートボイズのDNAWORLDTOUR限定のレアなサイドバッグです。会場では完売していました。とてもしっかりしたお作りです。新品のまま、使用せず袋に入れ大事に保管しておりました。●コンパクトに圧縮し発送致します。ご了承くださいませ☆(つД｀)●こちらは新品ですが自宅保管品になります。細かい傷、スレ等、極端に気にされる方は購入をお控えください。一度人手に渡った事をご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。●他にも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ(=^▽^=)
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