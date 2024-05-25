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- 【美品】SHURE WH20TQG ワイヤレス用ヘッドセットマイク
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商品詳細
動作確認程度でほとんど使用していないためキレイです。結局、使う機会がなかったので出品します。神経質な方のご購入はご遠慮ください。見本で分かりやいように写真１枚目は公式サイトからのものを掲載していますご注意ください。SHUREWH20TQGShure定価：¥18000#Shure#SHUREWH20TQG出品者管理NO 2/2
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