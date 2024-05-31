Marshall JCM900 2501 真空管ギターアンプ 50w

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商品詳細
マーシャルのJCM800の後継機として1990年に正式に発売されたモデルJCM900です。ロックの王道のマーシャルのオールチューブアンプです。荒々しいワイルドな歪みが特徴です。コンパクトながら50Wの出力、憧れのマーシャルサウンドをお部屋でもスタジオでもお楽しみ頂けます。趣味で集めたアンプが多すぎて整理のために出品いたしました。マーシャルらしい良い音がします。特に悪いところは有りませんが上部の取手の所にヒビが有ります。ー写真6付属品は電源ケーブルのみです。寸法：621W×490H×252Dmm、重量：22.85kg以上ご検討のほど宜しくお願い致します。
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