リザードンvmax sc2 psa10

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海外のPSA本社に提出したPSAカードになります。即購入可能です。こちらはPSA10評価の商品を出品しております。PSA10でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。#ポケモンカードPokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEeveeマリィ リザードン VMAXバンギラス コルニの気合い モミルギア ホウオウ プロモ デルタ種R団エンテイミュウツーピカチュウミライドン コライドン ミュウわるい 旧裏 レシラム、ゼクロム、アメイジング、ムゲンダイナ、ひかる スリーブ、かがやく色違いレックウザ ヒガナ おじょうさま フウロ ユウリ アセロラ ニンフィア エーフィ サポート、パック、未開封、ur、RR、SR、SSR、HRSAエネルギーグリーン、サイトウ、メイ、エネルギー、ノーマル、大量、まとめ売りシャイニースター ポケカ色違いエネルギーリーリエブルーの探索アローラの仲間たちボスの指令 マオスイレンエリカカミツレシロナアセロラナギプレイヤーズセレモニームンク展グズマポケモンセンターのお姉さんライチルザミーネミツバモミフヨウヘルガークララ 白銀のランス 漆黒のガイストメイエレナリーリエルチアゼラオラバドレックスセレビィゲンガーアルセウス エレナ ギラティナ スターバース Vstarイーブイ25thANNIVERSARYCOLLECTIONexSAR151横浜ARFA