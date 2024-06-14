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リザードンvmax sc2 psa10
商品番号 A22516014596
商品名

リザードンvmax sc2 psa10
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外のPSA本社に提出したPSAカードになります。即購入可能です。こちらはPSA10評価の商品を出品しております。PSA10でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。#ポケモンカードPokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEeveeマリィ　リザードン　VMAXバンギラス　コルニの気合い　モミルギア　ホウオウ　プロモ　デルタ種R団エンテイミュウツーピカチュウミライドン　コライドン　ミュウわるい　旧裏　レシラム、ゼクロム、アメイジング、ムゲンダイナ、ひかる　スリーブ、かがやく色違いレックウザ　ヒガナ　おじょうさま　フウロ　ユウリ　アセロラ　ニンフィア　エーフィ　サポート、パック、未開封、ur、RR、SR、SSR、HRSAエネルギーグリーン、サイトウ、メイ、エネルギー、ノーマル、大量、まとめ売りシャイニースター　ポケカ色違いエネルギーリーリエブルーの探索アローラの仲間たちボスの指令　マオスイレンエリカカミツレシロナアセロラナギプレイヤーズセレモニームンク展グズマポケモンセンターのお姉さんライチルザミーネミツバモミフヨウヘルガークララ　白銀のランス　漆黒のガイストメイエレナリーリエルチアゼラオラバドレックスセレビィゲンガーアルセウス　エレナ　ギラティナ　スターバース　Vstarイーブイ25thANNIVERSARYCOLLECTIONexSAR151横浜ARFA
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