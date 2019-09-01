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16dソフビコレクション009 新日本プロレス 獣神サンダー・ライガー(ノーマ…
商品番号 J71305331723
商品名

16dソフビコレクション009 新日本プロレス 獣神サンダー・ライガー(ノーマ…
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超人気‼️16dソフビコレクション009新日本プロレス獣神サンダー・ライガー(ノーマルカラー)完成品フィギュア#ジュウロクホウイ#新日本プロレスリング#HAO#16dソフビコレクション009新日本プロレス獣神サンダー・ライガー_ノーマルカラー_完成品フィギュア　新品未使用品です。購入後暗室保管しておりましたが、自宅保管ご考慮ください。今ではなかなか入手困難なものです。ファンの方コレクションにいかがですか？　宜しくお願いします。#新日本プロレス#ライガーボム#掌底#怒りの獣神#ベストオブスーパーJR#ジュウロクホウイ#レジェンドレスラー
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http://narcologia.ru/goods/moped196468.html 16dソフビコレクション009 新日本プロレス 獣神サンダー・ライガー [ノーマルカラー] ノンスケール ソフトビニール製 塗装済み完成品フィギュア
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