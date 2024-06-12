矢沢永吉B2ポスター

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商品詳細
矢沢永吉 B2ポスター目立った傷や汚れはありませんが、古いものなので、経年劣化はあります。自宅保管のため、ご理解いただける方でお願い申し上げます。※当方、喫煙者及びペットおりません。#矢沢永吉 #YAZAWA#永ちゃん#ロック
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