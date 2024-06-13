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江波皿 大皿
商品番号 P31853642036
商品名

江波皿 大皿
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ直径：約２７.５㎝高さ：約５.５㎝父が集めていたもので、詳しいことはわかりません。縁起の良い松竹梅が描かれています。古いもので、ひび、細かい傷、黒点等があります。画像でご確認をお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。素人確認のため、見落とし等がある場合もありますので、現状でお願いいたします。ご了承ください。中古品、古物にご理解のある方のご購入をお願いいたします。お皿以外のものは商品に含みません。骨董　和食器　アンティーク　レトロ　陶磁器　陶器　美術品　芸術品　古道具　風景藍色染付(8300)【1253】種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/sci-fi696847.html
http://narcologia.ru/goods/composite303854.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual89246.html
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