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サイズ直径：約２７.５㎝高さ：約５.５㎝父が集めていたもので、詳しいことはわかりません。縁起の良い松竹梅が描かれています。古いもので、ひび、細かい傷、黒点等があります。画像でご確認をお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。素人確認のため、見落とし等がある場合もありますので、現状でお願いいたします。ご了承ください。中古品、古物にご理解のある方のご購入をお願いいたします。お皿以外のものは商品に含みません。骨董 和食器 アンティーク レトロ 陶磁器 陶器 美術品 芸術品 古道具 風景藍色染付(8300)【1253】種類...皿・鉢