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- 【美品】ハーモニカ「トンボ バンド21」「トンボ メジャーボーイ」2点セット
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商品詳細
美品のハーモニカ2点セット定価¥4,950「トンボバンド21」定価¥4,180「トンボメジャーボーイ」です。キズ等なく美品と言える状態です。画像でお確かめください。商品の詳細ブランドTOMBO(トンボ)インストルメントキーC材質ステンレス鋼スタイル3121C商品の重量0.24ポンド商品寸法(長さx幅x高さ)20x31x163mm材質:樹脂製(本体)、ステンレス(カバー)寸法:163(W)×31(H)×20(D)mm重量:110gキー:C長時間演奏でも安定した品質商品の詳細色FブランドTOMBO(トンボ)インストルメントキーF材質樹脂スタイル1710F商品の重量63グラム単音10穴20音樹脂本体、ステンレスカバーハードケース付き寸法:W105×H30×D18mm(本体)重量:63g(本体)
http://narcologia.ru/goods/sucrose141640.html
http://narcologia.ru/goods/conception97057.html
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【美品】ハーモニカ「トンボ バンド21」「トンボ メジャーボーイ」2点セット
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