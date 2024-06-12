

TUBE ファンクラブ会報(Vol.29～143)※抜けあり-



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グッズ整理の為出品します。TUBERIDERSファンクラブの会報です。何度か読んだものから一度しか読んでいないものまであります。(Vol.44が抜けてます)当時会報に同封されていたチラシが挟まっている場合もあります。大きな汚れ等はないと思いますが、量が多いので見落としがあった場合はご容赦ください。日の当たらない場所で保管していましたが、年月が経っておりますのでそれなりの劣化はあると思います。中古品ということでご理解くださいませ。バラ売りは致しません。まとめて大切にしていただける方にお譲りできればと思います(^^)発送はメルカリ便のゆうパックを利用します。TUBEチューブ前田亘輝春畑道哉角野秀行松本玲二TUBERIDERSファンクラブ会報